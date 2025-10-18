HABER

Kocaeli 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava değişkenlik gösterecek. İzmit ve Körfez gibi merkezlerde hafif yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16-20°C arasında olacak. Pazar günü hafif yağmurlar yerini bulutlu havaya bırakacak ve sıcaklık 11-16°C arasında seyredecek. Hafta içi, hava kısmen güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı ve kat kat giyinmeyi unutmayın. Bol su tüketimi de önemli. İşte detaylar...

Kocaeli'de 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava koşulları değişkenlik gösterecek. İzmit ve Körfez gibi merkezlerde hafif çiseleyen yağmurlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 16-20°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif şiddette esecek. Gün doğumu saati 07:15, gün batımı ise 18:16 olarak öngörülüyor.

Pazar, 19 Ekim 2025, hava koşulları daha sakin olacak. Hafif yağmurların yerini bulutlu hava alacak. Sıcaklık 11-16°C arasında seyredecek. Pazartesi, 20 Ekim 2025, hava kısmen güneşli olacak. Sıcaklıklar 8-18°C arasında değişecek. Salı, 21 Ekim 2025, hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 10-21°C arasında olacak.

Bu dönemde, dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalıdır. Yağmurlu günlerde bu öneriye dikkat etmelisiniz. Sıcaklıkların düşeceği sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek önemlidir. Vücut ısınızı korumak için buna özen göstermelisiniz. Nem oranının yüksek olduğu günlerde bol su içmeye dikkat edin. Terleme nedeniyle su kaybını önlemek önemlidir. Rüzgarlar hafif olacağı için açık hava etkinliklerinizi planlarken hava koşullarını göz önünde bulundurun.

Anahtar Kelimeler:
