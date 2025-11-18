Kocaeli 18 Kasım Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 11°C ile 21°C arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Yağış ihtimali düşüktür. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun koşullar sunulmaktadır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 19 Kasım Çarşamba günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında seyredecektir. 20 Kasım Perşembe günü hava yine kapalı kalacak. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında değişecektir. 21 Kasım Cuma günü hava az bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında artacak.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle kapalı ve ılıman olacağı öngörülmektedir. Dışarıda vakit geçireceklerin sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurarak kıyafet seçmeleri faydalı olacaktır. Hava kapalı olduğunda nem oranının artabileceğini unutmamak gerekir. Nemden korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.

Rüzgar hafif esiyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisi hissedilebilir. Ancak genel olarak hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyucu bir önlem olacaktır.