HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 18 Kasım Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli geçecek. Gün içinde sıcaklıklar 11°C ile 21°C arasında değişim gösterecek. Rüzgar hafif esecek ve yağış riski düşük. Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşulları kapalı kalmaya devam edecek. Sıcaklık 14°C ile 22°C arasında seyredecek. Dışarıda vakit geçireceklerin rüzgar ve sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olması önem taşıyor.

Kocaeli 18 Kasım Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Kocaeli'de 18 Kasım 2025 Salı günü hava durumu bulutlu ve güneşli olacak. Gün içinde sıcaklık 11°C ile 21°C arasında değişecek. Rüzgar hafif esecek. Yağış ihtimali düşüktür. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun koşullar sunulmaktadır.

Haftanın ilerleyen günlerinde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 19 Kasım Çarşamba günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında seyredecektir. 20 Kasım Perşembe günü hava yine kapalı kalacak. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında değişecektir. 21 Kasım Cuma günü hava az bulutlu hale gelecek. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında artacak.

Bu dönemde hava koşullarının genellikle kapalı ve ılıman olacağı öngörülmektedir. Dışarıda vakit geçireceklerin sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini göz önünde bulundurarak kıyafet seçmeleri faydalı olacaktır. Hava kapalı olduğunda nem oranının artabileceğini unutmamak gerekir. Nemden korunmak için uygun önlemler alınmalıdır.

Rüzgar hafif esiyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisi hissedilebilir. Ancak genel olarak hava koşulları dışarıda vakit geçirmek için uygundur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyucu bir önlem olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkatCezayir'den geliyor: Sıcaklıklar artacak! 3 güne dikkat
3 ülkeyi işaret etti: 'Yerlerini biliyoruz, yok etmekten gurur duyarım' 3 ülkeyi işaret etti: 'Yerlerini biliyoruz, yok etmekten gurur duyarım'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Gürcistan'da uçağımız düşmüştü! Bakan Güler ön bulguyu açıkladı: "İki ay sonra biter"

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Düğün kabusa döndü! Davetliler hastaneye koştu

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında yer krizi! Belinden tutup...

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisinin zammı 'Bu kez böyle olmayacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.