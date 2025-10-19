Kocaeli 19 Ekim Pazar hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 19 Ekim 2025 Pazar günü hava koşulları kapalı ve bulutlu. Gün boyunca hafif çiseleyen yağmurlar etkili olacak. Sıcaklıklar en düşük 14.8°C, en yüksek ise 15.8°C olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar 4.1 km/saat hıza ulaşacak. Gün doğumu 07:16'da, gün batımı 18:14'te gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik olmayacak. 20 Ekim Pazartesi bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Daha sonra güneş geri dönecek ve hava açılacak. Sıcaklıklar en düşük 8°C, en yüksek 18°C arasında olacak. 21 Ekim Salı günü hava biraz daha ısınacak. Puslu bir güneş ışığı altında sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek. 22 Ekim Çarşamba ise kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 13°C ile 20°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları değişken olabilir. Özellikle açık hava etkinliği planlayanların yağmurluk ya da şemsiye bulundurmaları faydalı. Nem oranının yüksekliği nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanların tedbirli olmaları önemlidir. Rüzgar hızı düşük olmakla birlikte, deniz trafiğini etkilemeyecek. Denize açılmayı planlayanlar, hava durumunu güncel takip etmelidir.