Kocaeli 19 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de hava durumu 19 Kasım tarihinde parçalı bulutlu olacak ve sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %64 seviyesinde tahmin ediliyor. 20 Kasım'da güneşli koşullar beklenirken, sıcaklık 13°C ile 23°C arasında seyredecek. Cuma günü sağanak yağışların etkisi görülecek. Önlemler almak, uygun kıyafetler giymek ve hava durumu raporlarını takip etmek, bu dönemde vatandaşların sağlıklı kalmasına yardımcı olacaktır.

Cansu Akalp

Kocaeli'de 19 Kasım 2025 Çarşamba günü hava durumu parçalı bulutlu. Sıcaklık 21°C olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 22°C arasında değişecek. Nem oranı %64 seviyelerinde olacak. Rüzgar hızı ise 6.2 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:52. Gün batımı ise 17:39 olarak hesaplandı.

20 Kasım Perşembe günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık en düşük 13°C, en yüksek 23°C seviyelerinde seyredecek. 21 Kasım Cuma günü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Sıcaklık 12°C ile 22°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi günü ise güneş yüksek bulutlar arasından görünecek. Sıcaklık 12°C ile 24°C arasında olması bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklikler olacaktır. 21 Kasım'daki beklenen sağanak yağışlar için önlemler almak önemlidir. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Rüzgarın hızlanmasını dikkate almak gerekmektedir. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Hava sıcaklıklarının 20°C'nin üzerinde olduğu günlerde hafif kıyafetler giyilmelidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, plan yaparken faydalı olacaktır. Bu, sağlıklı ve güvenli bir gün geçirmenizi sağlar.

