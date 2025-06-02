Kocaeli 2 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 2 Haziran Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C ile 26°C arasında değişecek. Nem oranı %69 civarında kalacak. Rüzgar hızı 16.9 km/saat olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 3 Haziran Salı günü bol güneş ışığı olacak. 4 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Perşembe günleri de parlak güneş ışığı sürecek. Sıcaklıklar 13°C ile 31°C arasında değişecek. Nem oranı %68 ile %74 arasında olacak. Rüzgar hızları 15.1 km/saat ile 16.2 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Bu nedenle, kat kat giyinmek ve yanınızda hafif bir mont bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmanız önerilir. Rüzgar hızlarının zaman zaman artabileceğini göz önünde bulundurarak, açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler almakta yarar var.