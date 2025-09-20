Kocaeli 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 20 Eylül 2025 Cumartesi günü hava genel olarak güneşli ve ılıman olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 15-16°C civarında seyreder. Öğleye doğru sıcaklık 23°C'ye ulaşacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 26°C'ye kadar yükselecek. Bu süre zarfında günün en sıcak dönemi yaşanacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 20°C'ye düşecek. Gece yarısına doğru sıcaklık 18°C'ye gerileyecek.

Rüzgar sabah saatlerinde 11 km/sa hızla esecek. Öğle saatlerinde hız 15 km/sa'ye çıkacak. Akşamüstü ise rüzgar 13 km/sa ile esmeye devam edecek. Zaman zaman rüzgarın hızı 35-37 km/sa'ye kadar yükselebilir. Nem oranı sabah saatlerinde yüksek olacak. Öğle saatlerinde nem oranı ise %45’e düşecek. Akşam ve gece saatlerinde nem oranı yeniden yükselerek %80’in üzerine çıkacak.

Gelecek günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. 21 Eylül Pazar günü sıcaklıkların 26°C olması tahmin ediliyor. 22 Eylül Pazartesi günü sıcaklık 29°C olarak öngörülüyor. 23 Eylül Salı günü sıcaklık 29°C civarında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak. Fakat sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kat kat giyinmek, yanınızda hafif bir ceket bulundurmak faydalı olacak. Özellikle akşam saatlerinde nem oranının artmasıyla hava daha nemli hale gelebilir. Nemden etkilenebilecek elektronik cihazları korumak için önlemler almak önem taşıyor. Rüzgarın zaman zaman hızlandığını unutmamak ve açık alanlarda dikkatli olmak gerekecek.