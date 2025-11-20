Kocaeli 20 Kasım Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

20 Kasım 2025 Perşembe günü, Kocaeli genelinde hava koşulları kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar, 13.9°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında seyrediyor. Rüzgar hızı ise 5.1 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:53. Gün batımı saati ise 17:38 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında önemli bir değişiklik olmayacak. 21 Kasım Cuma günü, hava kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 13.1°C ile 21.2°C arasında değişecek. 22 Kasım Cumartesi günü benzer koşullar devam edecek. En düşük sıcaklık 13.2°C, en yüksek sıcaklık 21.9°C olacak. 23 Kasım Pazar günü, hava kapalı ve bulutlu olmaya devam edecek. En düşük sıcaklık 14.9°C, en yüksek sıcaklık 23.3°C olarak tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve bulutlu olması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sıcaklıkların 13-23°C aralığında değişmesi, gündüz ve gece arasındaki farkların belirgin olmasına neden olacak. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması, sabah ve akşam saatlerinde daha belirgin hissedilecek. Bu durum, astım veya alerji gibi solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktördür.

Rüzgar hızı 5 km/saat civarında olacak. Açık hava etkinlikleri için genellikle rahatsız edici olmayacaktır. Ancak rüzgar zaman zaman artabilir. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Gün doğumu ve batımı saatlerinin erken ve geç olması, görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. Bu durum, trafikte dikkatli olunması gereken bir diğer faktördür.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava koşulları kapalı ve bulutlu kalacak. Sıcaklıklar 13-23°C arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek, nem ve rüzgar gibi faktörlere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Olası rahatsızlıkları en aza indirmek açısından bu hususlara dikkat edilmelidir.