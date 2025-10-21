HABER

Kocaeli 21 Ekim Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 21 Ekim'de hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16°C civarında seyredecek. 22 Ekim'de kapalı bir hava hakim olacak ve sıcaklık 11.6°C ile 20.8°C arasında değişecek. 24-25 Ekim'de yoğun yağışlar görülecek. Dışarı çıkarken şemsiye ve su geçirmez kıyafet almak önemli. Hava durumunu düzenli kontrol etmek, ani değişikliklere hazırlıklı olmanızı sağlar.

Melih Kadir Yılmaz

Kocaeli'de 21 Ekim 2025 Salı günü hava durumu şöyle. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor. Hava parçalı bulutlu olacak. Öğleden sonra bulutlar artacak. Hava sıcaklığı 16°C civarına ulaşması bekleniyor. Nem oranı %82. Rüzgar hızı 5.3 km/saat tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:18’dir. Gün batımı saati ise 18:12 olarak hesaplandı.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 22 Ekim Çarşamba günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 11.6°C ile 20.8°C arasında değişecek. 23 Ekim Perşembe hava kapalı kalacak. Sıcaklıklar 14.5°C ile 19.1°C arasında seyredecek. 24 Ekim Cuma günü yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 14.7°C ile 18.9°C arasında olacak. 25 Ekim Cumartesi günü de benzer yağışlar devam edecek. Sıcaklıklar 13.8°C ile 18.1°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamalıyız. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. Su geçirmez giysiler de faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek faydalıdır. Olası sürprizlere karşı önlem alınmalıdır. Sahilde vakit geçirecekler rüzgarın hızını göz önünde bulundurmalıdır. Denize açılmadan önce hava durumunu kontrol etmek önem taşır. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Uygun kıyafet seçimi sağlığınız açısından gereklidir.

