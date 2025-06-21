Kocaeli 21 Haziran Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 21 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 25°C ile 13°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 6.93 km hızında esse de, nem oranı %38 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Pazar günü, 22 Haziran 2025, hava daha da açacak. Sıcaklık 26°C ile 14°C arasında bekleniyor. Rüzgar yine kuzeydoğudan saatte 6.93 km hızında esecek. Nem oranı %38 civarında olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Pazartesi, 23 Haziran 2025, hava açık kalacak. Sıcaklık 27°C ile 14°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 7.01 km hızında esecek ve nem oranı %24 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

Salı, 24 Haziran 2025, hava yine açık olacak. Sıcaklık 26°C ile 13°C arasında bekleniyor. Rüzgar doğudan saatte 8.88 km hızında esecek ve nem oranı %29 civarında olacak. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için yine uygun bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve güneşli olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için elverişli bir dönem olduğunu gösteriyor.

Güneş ışınlarının yoğun olduğu günlerde, güneş koruyucu ürünler kullanmak önemlidir. Bol su içmek de unutulmamalıdır. Rüzgarın hızının artabileceği günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durulmalıdır.