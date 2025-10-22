Kocaeli 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 11.6°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 20.8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %63 seviyesinde. Rüzgar hızı 8.5 km/saat civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati ise 18:10 olacak.

Perşembe günü hava koşulları yine kapalı ve bulutlu geçirilecek. Sıcaklıklar 14.5°C ile 19.1°C arasında değişecek. Nem oranı %55 düzeyinde. Rüzgar hızı 9.5 km/saat olarak ön görülüyor. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati 18:08 olarak belirlendi.

Cuma gününde hava koşulları yine kapalı ve bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık aralığı 13.9°C ile 20.9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %74 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 13.0 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati ise 18:07 olacak.

Cumartesi günü hava biraz daha serin geçecek. Sıcaklıklar 13.3°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında görünüyor. Rüzgar hızı ise 12.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati 18:06 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kapalı ve bulutlu seyredecek. Bu durum açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Uygun kıyafetlerin seçilmesi önemlidir. Yüksek nem oranı, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için dikkat gerektirir. Bu kişiler, kapalı alanlarda kalmayı tercih etmelidir. Gerekirse ilaçlarını yanlarında bulundurmalıdır. Rüzgar hızında artış bekleniyor. Açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbir almak gerekmektedir.