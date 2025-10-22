HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 22 Ekim 2025 itibarıyla hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 11.6°C ile 20.8°C arasında değişecek. Nem oranı %63 seviyelerinde. Perşembe ve Cuma günleri de kapalı hava koşulları bekleniyor. Sıcaklık aralıkları sırasıyla 14.5°C ile 19.1°C ve 13.9°C ile 20.9°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar hızı ise artış göstererek 13.0 km/saat seviyesine çıkacaktır. Açık hava etkinliklerinde dikkatli olunmalı.

Kocaeli 22 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 22 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu genellikle kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca en düşük sıcaklık 11.6°C olacak. En yüksek sıcaklık ise 20.8°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %63 seviyesinde. Rüzgar hızı 8.5 km/saat civarında bekleniyor. Gün doğumu saati 07:19, gün batımı saati ise 18:10 olacak.

Perşembe günü hava koşulları yine kapalı ve bulutlu geçirilecek. Sıcaklıklar 14.5°C ile 19.1°C arasında değişecek. Nem oranı %55 düzeyinde. Rüzgar hızı 9.5 km/saat olarak ön görülüyor. Gün doğumu saati 07:20, gün batımı saati 18:08 olarak belirlendi.

Cuma gününde hava koşulları yine kapalı ve bulutlu olmaya devam edecek. Sıcaklık aralığı 13.9°C ile 20.9°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %74 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı ise 13.0 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:21, gün batımı saati ise 18:07 olacak.

Cumartesi günü hava biraz daha serin geçecek. Sıcaklıklar 13.3°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %72 civarında görünüyor. Rüzgar hızı ise 12.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:22, gün batımı saati 18:06 olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kapalı ve bulutlu seyredecek. Bu durum açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk yaratabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Uygun kıyafetlerin seçilmesi önemlidir. Yüksek nem oranı, solunum yolu rahatsızlıkları olanlar için dikkat gerektirir. Bu kişiler, kapalı alanlarda kalmayı tercih etmelidir. Gerekirse ilaçlarını yanlarında bulundurmalıdır. Rüzgar hızında artış bekleniyor. Açık alanlarda dikkatli olunması önemlidir. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbir almak gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyorEge’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor
Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış varMeteoroloji gün verip uyardı! İstanbul ve Ankara'da üç gün yağış var

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü: Kavgada 1 kişi öldü, 5 yaralı

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Menzil'de miras kavgası! Bu sefer orada karşı karşıya geldiler

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Barcelona'dan Şampiyonlar Ligi'nde tarihi fark! Olympiakos'a dinlene dinlene gol attılar

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Fenomen dizide kriz büyüdü set durdu! Yeni bölüm iptal edildi

Yıllar sonra bir ilk!

Yıllar sonra bir ilk!

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.