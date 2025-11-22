Kocaeli 22 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de, 22 Kasım 2025 Cumartesi günü hava durumu tahminine göre yüksek bulutlar olacak. Güneş ara ara görünecek. Sıcaklık 12°C ile 24°C arasında değişecek. Pazar günü hava daha çok bulutlu olacak. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında seyredecek. Pazartesi günü yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Sıcaklık 7°C ile 15°C arasında olacak. Salı günü ise hava puslu ve güneşli olacak. Sıcaklık 8°C ile 17°C arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişiklikler olacak. Özellikle Pazartesi günü yağmurlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda şemsiye bulundurmanız faydalı olacaktır. Su geçirmez giysiler de almalısınız. Hava sıcaklıkları akşam ve sabah saatlerinde düşecek. Soğuk algınlığı riskini azaltmak için uygun giyinmelisiniz. Yağmurlu günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Araç kullanırken hız limitlerine uymanız önemlidir. Dikkatli olmalısınız.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenliği söz konusu. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için esneklik gerekecek. Hava durumunu düzenli kontrol etmelisiniz. Planlarınızı güncelleyerek, gerektiğinde kapalı alanlara yönelmelisiniz. Bu, akılcı bir yaklaşım olacaktır.