Kocaeli 22 Nisan Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

23 Nisan Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında seyredecek. 24 Nisan Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 10°C olacak. 25 Nisan Cuma günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları 11°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve değişken olacak. Özellikle 24 Nisan Perşembe günü yağışlı hava koşulları öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için kat kat giyinmek önerilir. Üst değiştirmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız cildinizi koruyacaktır.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve değişken olacak. Yağışlı günlerde hazırlıklı olmak ve kat kat giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.