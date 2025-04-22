HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 22 Nisan Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları yaklaşık 21°C, gece sıcaklıkları ise 8°C civarında bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Genel olarak, ılıman bir hava hakim olacak.

Kocaeli 22 Nisan Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan Çarşamba günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 18°C, gece sıcaklıkları ise 9°C civarında seyredecek. 24 Nisan Perşembe günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 16°C, gece sıcaklıkları 10°C olacak. 25 Nisan Cuma günü bulutların arasından güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları 11°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve değişken olacak. Özellikle 24 Nisan Perşembe günü yağışlı hava koşulları öngörülüyor. Dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almak faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabileceği için kat kat giyinmek önerilir. Üst değiştirmek vücut ısınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise güneş ışınlarından korunmak amacıyla şapka veya güneş gözlüğü kullanmanız cildinizi koruyacaktır.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava koşulları ılıman ve değişken olacak. Yağışlı günlerde hazırlıklı olmak ve kat kat giyinmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadıİmamoğlu seslendi, CHP kolları sıvadı
Elazığ'da Anadolu benekli semenderi görüntülendiElazığ'da Anadolu benekli semenderi görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Tüm sürücüleri ilgilendiriyor! Hükümet düğmeye bastı: Bunu yapana af yok, normal cezadan daha fazla ödeyecek

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Dünyaca ünlü maden suyunda dışkıdan bulaşan bakteri bulundu!

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Eski vekilin oğlu annesini öldürmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kaldı!

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Almanya'ya seslendi! "Kararınızı geri alın"

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

Antalya’da ve Muğla... İnanılır gibi değil; Köpek balığı tekneye saldırdı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.