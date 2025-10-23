HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 23 Ekim Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü başlayacak hava durumu, parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu olacak. Öğle saatlerinde yağmur etkili olurken, sıcaklık 23°C civarında kalacak. Cuma günü sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Cumartesi ise hava serinleyerek 19°C'ye düşecek. İşte detaylar...

Kocaeli 23 Ekim Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu bir başlangıçla başlayacak. Sabah saatlerinde bulutlar olacak. Öğle saatlerinde yağmurun etkili olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların 23°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıkların 26°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Cumartesi günü hava serinleşecek. Sıcaklık 19°C civarına düşecek. Pazar günü sıcaklıklar tekrar artacak. Bu sefer 23°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir tercih. Yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Trafikte dikkatli olmak gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!İstanbul'da sabah saatlerine trafik yoğunluğu!
AK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecekAK Parti'nin 'TBMM' önergesi kabul edildi: 1 hafta sürecek

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.