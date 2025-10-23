Kocaeli 23 Ekim Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava durumu parçalı bulutlu bir başlangıçla başlayacak. Sabah saatlerinde bulutlar olacak. Öğle saatlerinde yağmurun etkili olması bekleniyor. Gün boyunca sıcaklıkların 23°C civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü hava daha sıcak olacak. Sıcaklıkların 26°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Cumartesi günü hava serinleşecek. Sıcaklık 19°C civarına düşecek. Pazar günü sıcaklıklar tekrar artacak. Bu sefer 23°C'ye ulaşması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişkenliklere karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmak da iyi bir tercih. Yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Trafikte dikkatli olmak gerekmektedir.