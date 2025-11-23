HABER

Kocaeli 23 Kasım Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 15.1°C ile 23.7°C arasında değişecek. 24 Kasım Pazartesi günü ise yoğun yağmurlar bekleniyor, sıcaklık 7.9°C ile 18.3°C arasında seyredecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları ve yağışlı havaya uygun hazırlıklar yapmaları önemli. Yüksek nem oranı, iç mekan havalandırmasını gerektiriyor. Hava durumunu göz önünde bulundurmak, plansız durumların önüne geçecektir.

Kocaeli'de 23 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklık en düşük 15.1°C, en yüksek 23.7°C olacak. Nem oranı %56. Rüzgar hızı ise 2.4 km/saat olarak tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 07:56. Gün batımı saati 17:37'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 24 Kasım Pazartesi günü yoğun çiseleyen yağmurlar gözlemlenecek. Sıcaklık en düşük 7.9°C, en yüksek 18.3°C arasında değişecek. Nem oranı %40 seviyesinde. Rüzgar hızı 4.9 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve yağmurlu olması zorluklar yaratabilir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Seyahat etmeyi düşünenlerin yağışlı hava şartlarına uygun kıyafetler bulundurması yararlı olacaktır. Araçlarında su geçirmez ekipman bulundurmaları da faydalıdır. Ayrıca, yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Kaygan zeminler tehlike arz edebilir.

Evde kalmayı planlayanlar için yüksek nem oranı dikkat edilmesi gereken bir konudur. İç mekanların iyi havalandırılması gereklidir. Nemlendiricilerin kullanılması konforu artıracaktır.

Kocaeli'de 23 Kasım 2025 Pazar günü ve takip eden günlerde hava koşullarının kapalı ve yağmurlu olması bekleniyor. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak, olumsuz durumları engellemeye yardımcı olacaktır.

