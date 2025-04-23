Kocaeli 23 Nisan Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Perşembe günü, 24 Nisan 2025, hava sıcaklığı 8°C ile 17°C arasında değişecek. Alçak bulutlar hakim olacak. Cuma günü, 25 Nisan 2025, sıcaklık 10°C ile 21°C arasında olacak. Sağanak yağışlar bekleniyor.

Kocaeli'nin Nisan ayı iklimi, ortalama 11°C sıcaklık, 5.7°C düşük sıcaklık ve 16.3°C yüksek sıcaklıkla karakterizedir. Nisan ayında 81 mm yağış ve %75 nem oranı görülmektedir.

Bu dönemde ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Cuma günü beklenen sağanak yağışlar nedeniyle, dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle, kat kat giyinmek de yararlı olacaktır. Gerekirse katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.