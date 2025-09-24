HABER

Kocaeli 24 Eylül Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Cansu Akalp

Kocaeli'de, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu şu şekilde tahmin edilmektedir. Sabaha yoğun sis ile başlayacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 29°C'ye yükselebilecek. Hissedilen sıcaklık ise 30°C'yi bulacak. Akşam saatlerinde ise serinlik hissedilecektir.

Önümüzdeki günler için hava koşulları değişecek. 25 Eylül Perşembe günü sıcaklık yaklaşık 24°C civarında olacak. 26 Eylül Cuma günü 22°C, 27 Eylül Cumartesi günü ise 21°C seviyelerine düşeceği öngörülmektedir.

Bu süre zarfında sabah saatlerinde yoğun sis görülecek. Sürücülerin görüş mesafesi azalacak. Öğle saatlerinde yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Bu durum, sabahları trafik kazalarının artmasına neden olabilir. Ayrıca, öğle saatlerinde sıcak çarpması riski yükselmektedir.

Bu nedenle, sabahları yola çıkmadan hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Sisli havalarda hız limitlerine uymak gerekir. Dikkatli sürüş yapmak da güvenli olacaktır. Öğle saatlerinde bol su içmek faydalıdır. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka veya güneş kremi kullanımı önerilir.

Akşam saatlerinde serinlik artacaktır. Bu yüzden kalın giysiler bulundurmak önem taşır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar için uygun ortam sıcaklığını sağlamak önemlidir.

Son olarak, hava koşullarının daha serin ve bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

