Kocaeli 24 Haziran Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de, 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz mevsimi için tipik değerlere işaret ediyor.

25 Haziran Çarşamba günü, sıcaklık 35°C'ye kadar yükselecek. 26 Haziran Perşembe günü, sıcaklık 35°C civarında devam edecek. 27 Haziran Cuma günü ise 36°C'ye ulaşacak. 28 Haziran Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, sıcaklıkların 28°C civarına düşmesine neden olacak. 29 ve 30 Haziran Pazar ve Pazartesi günlerinde de sağanak yağışlar sürecek. Sıcaklıklar 27-28°C arasında olacak.

Sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin zararlı etkilerinden korur. 28-30 Haziran tarihlerinde yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurluk gibi uygun giysiler bulundurmak faydalı olacaktır.