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Kocaeli 24 Haziran Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de, 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak.

Kocaeli 24 Haziran Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kocaeli'de, 24 Haziran 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin yaz mevsimi için tipik değerlere işaret ediyor.

25 Haziran Çarşamba günü, sıcaklık 35°C'ye kadar yükselecek. 26 Haziran Perşembe günü, sıcaklık 35°C civarında devam edecek. 27 Haziran Cuma günü ise 36°C'ye ulaşacak. 28 Haziran Cumartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu durum, sıcaklıkların 28°C civarına düşmesine neden olacak. 29 ve 30 Haziran Pazar ve Pazartesi günlerinde de sağanak yağışlar sürecek. Sıcaklıklar 27-28°C arasında olacak.

Sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda durmak, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek güneşin zararlı etkilerinden korur. 28-30 Haziran tarihlerinde yağışlı günlerde ani su baskınlarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Yağmurluk gibi uygun giysiler bulundurmak faydalı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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