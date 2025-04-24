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Kocaeli 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 24 Nisan 2025 Perşembe günü hava durumu, alçak bulutların hakim olacağı bir gün olacak. En yüksek sıcaklık 14°C, en düşük sıcaklık ise 9°C civarında gerçekleşecek. Bu dönemde hava sıcaklıkları, mevsim normallerine yakın olacak. Yağış beklenmiyor.

Kocaeli 24 Nisan Perşembe Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

25 Nisan Cuma günü hava, az güneşli olacak. Sıcaklıklar 20°C civarına yükselecek. 26 Nisan Cumartesi günü yer yer sağanak yağmurlar bekleniyor. Bu günde sıcaklıklar 21°C civarında olacak. 27 Nisan Pazar günü hafif yağmur ihtimali var. Hava sıcaklıkları 18°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gerekir. Özellikle 26 ve 27 Nisan tarihlerindeki yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek önerilir. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, konforu artıracaktır.

Kocaeli'nin Nisan ayındaki ortalama sıcaklıkları 12.5°C, en düşük sıcaklıkları 7.3°C ve en yüksek sıcaklıkları 17.7°C civarındadır. Bu veriler mevsim normallerine uygun bir hava beklentisini desteklemektedir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı en iyi önlemdir.

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hava durumu Kocaeli
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