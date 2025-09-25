Kocaeli 25 Eylül Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 25 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklık 25°C civarında olacaktır. Gece ise sıcaklık 16°C seviyelerinde seyredecektir. Rüzgar kuzeyden saatte 8 km hızla esecek. Nem oranı sabah saatlerinde %88, gündüz %66, akşam %91 ve gece %97 seviyelerinde olacaktır.

26 Eylül Cuma günü hava sıcaklığının 22°C olması bekleniyor. 27 Eylül Cumartesi günü sıcaklık 21°C olacak. 28 Eylül Pazar günü ise 20°C civarında seyretmesi tahmin ediliyor. Hava koşullarının bu dönemde bulutlu ve güneşli olması muhtemel.

Bu süreçte hava koşulları ılıman ve bulutlu kalacaktır. Dışarı çıkarken hava sıcaklıklarına uygun kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da önemlidir. Rüzgarın hafif esmesi nedeniyle açık alanlarda dikkat olmak gerekir. Nem oranı yüksek olduğu için sabah ve akşam saatlerinde bu durum daha belirgin olacaktır. Nemli havaya uygun giysiler tercih etmek rahatlık sağlar. Hafif giysiler terlemeyi önleyebilir.

Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini akılda tutmak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekiyor. Planlarınızı buna göre düzenlemek en iyi yöntemdir.