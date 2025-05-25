Kocaeli 25 Mayıs Pazar Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz saatlerinde sıcaklık 30°C, gece ise 18°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakın. Yazın yaklaşmasıyla sıcaklıkların artmaya devam etmesi beklenmektedir.

26 Mayıs Pazartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 10°C civarında olacak. 27 Mayıs Salı günü yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece 11°C olacak. 28 Mayıs Çarşamba günü hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz 23°C, gece 12°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği ve yağışların artabileceği önemlidir. Özellikle 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek olumsuz koşullardan etkilenmemeniz için gereklidir.