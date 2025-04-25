Kocaeli 25 Nisan Cuma Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

26 Nisan Cumartesi günü güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 22°C'ye kadar yükselecek. 27 Nisan Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar ise 15°C civarında olacak. 28 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 15°C civarında kalacak. 29 Nisan Salı günü alçak bulutlar arasında hava sıcaklıkları 14°C civarında olacak.

Nisan ayı boyunca Kocaeli'de ortalama sıcaklıklar 11°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı yaklaşık 81 mm'dir. Bu da Nisan ayının Kocaeli için nispeten ılıman ve yağışlı bir dönem olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak, özellikle 27 Nisan Pazar günü beklenen hafif yağmur nedeniyle, açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetler ve yağmurluklar hazırlamaları faydalı olacaktır. 25 Nisan Cuma günü ve 26 Nisan Cumartesi günü beklenen daha sıcak ve güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Bu günlerde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılması önerilir. 29 Nisan Salı günü alçak bulutlar arasında hava sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Bu nedenle hafif bir ceket veya hırka bulundurmak faydalı olabilir.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmeniz önemlidir.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır