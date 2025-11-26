Kocaeli 26 Kasım Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 26 Kasım 2025 Çarşamba günü hava genellikle bulutlu ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklık 9°C ile 19°C arasında değişecek. Nem oranı %80 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 3.8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:59. Gün batımı ise 17:35 olarak bekleniyor.

Perşembe günü hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 10°C ile 20°C arasında olacak. Cuma günü hava biraz daha bulutlu ve güneşli olacak. Bu gün de sıcaklıklar 10°C ile 20°C arasında değişecek. Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında olacak. Pazar günü yer yer sağanak yağmurlar görülebilir. Sıcaklıklar 8°C ile 14°C arasında gerçekleşecek.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde dışarı çıkarken şemsiye veya su geçirmez giysi almak faydalı olacaktır. Sıcaklıkların 10°C civarında olması nedeniyle kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Gerektiğinde bir katı çıkarıp eklemek vücut ısısını dengede tutmanıza yardımcı olur. Rüzgarlı günlerde, rüzgarın etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Günlük aktivitelerinizi daha rahat gerçekleştirmenize olanak tanır.