Kocaeli 26 Mayıs Pazartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü, sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 22°C, en düşük sıcaklık ise 11°C civarında olacak. Nem oranı yüksek, rüzgar hafif esintili olacak.

27 Mayıs Salı günü, hava daha sakinleşecek ve çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 21°C ile 11°C arasında değişecek. 28 Mayıs Çarşamba günü, güneşli hava koşulları devam edecek. Sıcaklıklar 23°C ile 12°C arasında seyredecek. 29 Mayıs Perşembe günü, hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 12°C arasında olacak.

Bu dönemde, 26 Mayıs'ta beklenen yağışlar nedeniyle dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar giymek faydalı olacaktır. Yağmur nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine karşı dikkatli olunmalıdır. Diğer günlerde güneşli hava koşulları öngörüldüğünden, güneşe karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve uygun kıyafetler giymek cilt sağlığınız için gereklidir.