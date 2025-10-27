HABER

Kocaeli 27 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 27 Ekim 2025 tarihi, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu bir hava ile başlayacak. Gündüz sıcaklık 24°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek ve fırtınalı bir hava bekleniyor. Gece ise sıcaklık 15°C civarında olacak. Rüzgar doğu yönünden 7 km/saat hızla esecek. Nem oranı sabah %60, gece %95 seviyelerine yükselebilir. Dışarıda dikkati elden bırakmamak önemli.

Hazar Gönüllü

Kocaeli'de 27 Ekim 2025 Pazartesi hava durumu sabah saatlerinde 19°C civarında. Hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 24°C'ye yükselecek. Hafif yağışlar devam edecek. Hissedilen sıcaklık ise 22°C civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C'ye düşecek. Fırtınalı ve yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 15°C'ye gerileyecek. Hafif yağışlar bu süreçte devam edecek. Rüzgar sabah saatlerinde doğu yönünden 7 km/saat hızla esecek. Gündüz ise batı yönünden orta şiddette, 22 km/saat hızla eser. Akşam ve gece saatlerinde rüzgar hızları sırasıyla 8 km/saat ve 5 km/saat olacak. Nem sabah %60 seviyesinde. Gündüz %59, akşam %92 ve gece %95 civarında seyredecek. Atmosfer basıncı sabah 998 hPa, gündüz 999 hPa, akşam 1003 hPa, gece ise 1006 hPa olarak ölçülüyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. 28 Ekim Salı hava serin olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 11°C arasında değişecek. 29 Ekim Çarşamba hava genellikle güneşli olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 8°C arasında seyredecek. 30 Ekim Perşembe hava güneşli kalacak. Sıcaklıklar 21°C ile 11°C arasında olacak. 31 Ekim Cuma hava yüksek bulutlar arasında güneşli geçecek. Sıcaklıklar yine 21°C ile 11°C arasında değişecek.

Bugün ve ilerleyen günlerde hava değişkenlik gösterebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye veya yağmurluk almak iyi olur. Rüzgarlı ve yağmurlu havalarda dikkatli sürüş yapmalısınız. Hızınızı azaltmak ve güvenli mesafeyi korumak önemlidir. Akşam ve gece saatlerinde nem oranı yüksek olacak. Astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanlar dikkat etmelidir. Gündüz sıcaklıkların değişeceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korumaya yardımcı olacaktır.

