Kocaeli 27 Eylül Cumartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 27 Eylül Cumartesi hava durumu gündüz sıcaklığı 23°C olacak. İşte detaylar...

Kocaeli'de 27 Eylül 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 13°C ile 22°C arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 20 km hızla esecek. Nem oranı sabah %63, gündüz %48, akşam %57 ve gece %73 seviyelerinde olacak.

28 Eylül Pazar günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 21°C arasında değişecek. 29 Eylül Pazartesi günü bulutlu hava koşulları devam edecek. Sıcaklık 13°C ile 19°C arasında seyredecek. 30 Eylül Salı günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 11°C ile 20°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun giysiler bulundurması faydalı olacaktır. 30 Eylül'de beklenen sağanak yağışlar için su geçirmez ayakkabı ve şemsiye almak önemli. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esecektir. Deniz kenarlarında rüzgarın etkisi artabilir.

Son olarak, nem oranının gün boyunca değişkenlik göstereceğini unutmamalıyız. Nemli saatlerde terlemeyi önleyici ve nefes alabilir kumaşlardan giysiler seçmek konforlu bir gün geçirmeye yardımcı olur.

