Kocaeli 28 Ağustos Perşembe hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 28 Ağustos 2025 Perşembe günü hava durumu, mevsim normallerine uygun olacaktır. Hava sıcaklığının gündüz saatlerinde 30°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %42 ile %75 arasında değişecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor.

29 Ağustos Cuma günü sıcaklıklar 30°C civarında kalacak. 30 Ağustos Cumartesi günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. 31 Ağustos Pazar günü ise 35°C'ye ulaşması öngörülüyor. Yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik geldiği 11:00-16:00 saatleri arasında dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınılmalıdır. Açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmelidir. Bol su tüketimi, vücudun susuz kalmasını engeller. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da cilt sağlığını korur.

Hassas gruplar, özellikle yaşlılar ve çocuklar daha dikkatli olmalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken, gölgelik alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Gerekli olduğunda serinlemek için kapalı alanlara geçmek iyi bir fikirdir. Aşırı sıcakların yol açabileceği orman yangınlarına karşı da dikkatli olunmalıdır. Açık alanlarda sigara içmekten ve ateş yakmaktan kaçınılması yangın riskini azaltır.

Yüksek sıcaklıkların barajlardaki su seviyelerini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Su kaynaklarını tasarruflu kullanmak ve gereksiz tüketimden kaçınmak, çevre ve toplum sağlığı açısından önemlidir.