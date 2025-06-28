HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 28°C civarında olması bekleniyor.

Kocaeli 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Kocaeli'de, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, bölgesel düzensiz yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 28°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, yaz mevsiminin ortasında ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulamaktadır.

29 Haziran Pazar günü, orta kuvvetli yağmurların devam etmesi ve sıcaklıkların 19°C civarına düşmesi beklenmektedir. 30 Haziran Pazartesi günü ise bölgesel düzensiz yağışların sürmesi öngörülmektedir. Sıcaklıkların 21°C civarında olması tahmin edilmektedir. 1 Temmuz Salı günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 21°C civarında olacaktır.

Bu dönemde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun giysiler bulundurmak da gereklidir. Sıcaklıkların düşmesi soğuk algınlığı riskini artırabilir. Bu nedenle önlemler almak önem kazanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erzurum'da taş ocağında göçük: 3 ölüErzurum'da taş ocağında göçük: 3 ölü
Oya Budak cinayetinde şok detaylar: 'Eliyle ağzımı kapattı, bileklerimi sıktı'Oya Budak cinayetinde şok detaylar: 'Eliyle ağzımı kapattı, bileklerimi sıktı'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mourinho işi telefonda bitirdi! Anlaşma kesinleşti... İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

Mourinho işi telefonda bitirdi! Anlaşma kesinleşti... İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortalığı karıştırdı: "2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"

Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

Ülke cenaze skandalıyla sarsıldı! Yakılması gereken cesetlere...

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

Eski sevgiliden uykuda kezzap vahşeti: Kıkırdakları eridi, gözü aktı!

Kemal Kılıçdaroğlu krizinde bir açıklama da Mansur Yavaş’tan geldi: ‘İş kavgaya döndü’

Kemal Kılıçdaroğlu krizinde bir açıklama da Mansur Yavaş’tan geldi: ‘İş kavgaya döndü’

MSB duyurdu! Albay Maden Libya'da şehit oldu

MSB duyurdu! Albay Maden Libya'da şehit oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.