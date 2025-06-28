Kocaeli 28 Haziran 2025 Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü hava durumu, bölgesel düzensiz yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 28°C civarında seyretmesi bekleniyor. Bu durum, yaz mevsiminin ortasında ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmanın önemini vurgulamaktadır.

29 Haziran Pazar günü, orta kuvvetli yağmurların devam etmesi ve sıcaklıkların 19°C civarına düşmesi beklenmektedir. 30 Haziran Pazartesi günü ise bölgesel düzensiz yağışların sürmesi öngörülmektedir. Sıcaklıkların 21°C civarında olması tahmin edilmektedir. 1 Temmuz Salı günü de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar yine 21°C civarında olacaktır.

Bu dönemde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Su baskınlarına karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun giysiler bulundurmak da gereklidir. Sıcaklıkların düşmesi soğuk algınlığı riskini artırabilir. Bu nedenle önlemler almak önem kazanıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak gerekir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.