Kocaeli 28 Mayıs Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü hava durumu, artan bulutlarla birlikte güneşli olacak. Sıcaklık 24°C'ye kadar yükselecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24°C, gece ise 12°C civarında seyredecek. Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir.

29 Mayıs Perşembe günü, Kocaeli'de bir veya iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 23°C, gece ise 11°C civarında olacak. 30 Mayıs Cuma günü hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 22°C, gece ise 13°C seviyelerinde kalacak. 31 Mayıs Cumartesi günü yer yer sağanaklar görülebilir. Gündüz sıcaklığı 18°C, gece ise 14°C olacak.

Hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle 29 ve 31 Mayıs tarihlerinde kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurmanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıkları gündüzleri 22-24°C, geceleri ise 11-14°C arasında değişecek. Kat kat giyinmek ve hava koşullarına uygun kıyafetler seçmek, olası sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacaktır.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini ve tahminlerin güncellenebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu bilgilerini düzenli olarak kontrol etmek en doğrusu olacaktır.