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Kocaeli 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir.

Kocaeli 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Kocaeli'de 28 Temmuz Pazartesi günü hava durumu güneşli ve yüksek sıcaklıklarla geçecektir. Gündüz saatlerinde sıcaklık 37°C civarına ulaşması beklenmektedir. Gece sıcaklıkları ise 21°C seviyelerinde olacaktır. Bu sıcaklıklar, öğle saatlerinde bunaltıcı bir hava koşuluna yol açabilir.

29 Temmuz Salı günü hava durumu benzer şekilde devam edecektir. Sıcaklıklar 36°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları yine 21°C seviyelerinde seyredecektir. 30 Temmuz Çarşamba günü, hava sıcaklıklarının 30°C civarına düşeceği öngörülmektedir. Gece sıcaklıkları ise 22°C seviyelerinde olacaktır. 31 Temmuz Perşembe günü hafif yağmurlu bir hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 21°C civarında olacaktır.

Yüksek sıcaklıkların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmanız gerekiyorsa, bol su içmelisiniz. Hafif, açık renkli giysiler tercih etmekte fayda var. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmaya özen göstermelisiniz. Sıcak havaların etkisini azaltmak için klima veya vantilatör kullanabilirsiniz. Evdeki nem oranını dengelemek için nemlendiricilerden de faydalanabilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde beklenen hafif yağmurlar, hava sıcaklıklarını bir nebze düşürebilir. Özellikle 31 Temmuz Perşembe günü hafif yağmurlu hava koşullarına hazırlıklı olmalısınız. Yanınızda uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmanız iyi olur. Yağmurlu günlerde yollar kayganlaşabilir. Bu nedenle araç kullanırken dikkatli olmalı ve hız limitlerine uymalısınız.

Kocaeli'de önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Ancak hafif yağmurların etkisiyle hava sıcaklıklarında bir miktar düşüş yaşanacaktır. Kişisel sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almanız önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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