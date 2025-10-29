Kocaeli 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek; yaklaşık %85 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 11.6 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu 07:27'de, gün batımı ise 18:00'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 30 Ekim Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında değişecek. 31 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında olacak. 1 Kasım Cumartesi günü ise hava kapalı kalacak. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve nemli olması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk çıkarabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların tedavi planlarını gözden geçirmeleri önemlidir. Gün boyunca sıcaklıkların 10°C ile 21°C arasında değişmesi, hafif ceket veya kazak giymek için uygundur. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek ve ek giysi almak vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.