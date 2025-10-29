HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 29 Ekim 2025'te kapalı ve bulutlu bir hava hâkim olacak. Gün boyunca sıcaklık 15°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %85 civarında seyrediyor. Rüzgar hızı ise 11.6 km/saat olarak bekleniyor. 30 Ekim'de de hava koşulları benzerlik gösterecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların yağmurluk bulundurmaları önerilir. Ayrıca, astım veya alerji hastalarının tedavi planlarını tekrar gözden geçirmesi önemli hale geliyor. İşte detaylar...

Kocaeli 29 Ekim Çarşamba hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 29 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı yüksek; yaklaşık %85 civarında seyredecek. Rüzgar hızı 11.6 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu 07:27'de, gün batımı ise 18:00'de gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik öngörülmüyor. 30 Ekim Perşembe günü hava kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 10°C ile 21°C arasında değişecek. 31 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Bu gün sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında olacak. 1 Kasım Cumartesi günü ise hava kapalı kalacak. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarının kapalı ve nemli olması, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluk çıkarabilir. Dışarıda vakit geçireceklerin yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalıdır. Nem oranının yüksek olması nedeniyle astım veya alerji gibi rahatsızlıkları olanların tedavi planlarını gözden geçirmeleri önemlidir. Gün boyunca sıcaklıkların 10°C ile 21°C arasında değişmesi, hafif ceket veya kazak giymek için uygundur. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak gerekir. Kat kat giyinmek ve ek giysi almak vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler bölgedeGebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler bölgede

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.