Kocaeli 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava koşulları değişken olacak. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15°C civarında. Açık bir hava hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 21°C'ye yükselecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 15°C'ye düşecek. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık 13°C'ye gerileyecek. Hava parçalı bulutlu kalacak. Rüzgar sabah saatlerinde kuzey yönünden 11 km/saat hızında esecek. Öğle saatlerinde rüzgar hızlanacak. 24 km/saat'e ulaşacak. Nem oranı sabah %81, öğle %49, akşam %80 ve gece %95 olacak.

Gelecek günlerde bazı hava koşulları değişecek. 30 Eylül Salı günü hava sıcaklığı 17°C ile 11°C arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir hava tahmin ediliyor. 1 Ekim Çarşamba günü sıcaklık 13°C ile 10°C arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 2 Ekim Perşembe günü 22°C ile 15°C arasında sıcaklık olması öngörülüyor. Çoğunlukla güneşli bir hava olacak. 3 Ekim Cuma günü sıcaklık 27°C ile 16°C arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava bekleniyor. 4 Ekim Cumartesi günü sıcaklık 24°C ile 14°C arasında değişecek. Bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. 5 Ekim Pazar günü sıcaklık 23°C ile 11°C arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik göstereceğini unutmamak gerekiyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde şemsiye veya yağmurluk almakta yarar var. Sıcaklıkların düşeceği günlerde kalın kıyafetler tercih edilmesi önemlidir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalıdır. Bu şekilde hava koşullarına uygun hazırlık yaparak konforlu bir gün geçirilebilir.