Kocaeli 29 Kasım Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Kasım 2025 Cumartesi. Kocaeli genelinde hava hafif yağmurlu ve bulutlu olacak. Sıcaklık en düşük 8.1°C, en yüksek 15°C civarında. Nem oranı %96 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 4.2 km/s olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:03. Gün batımı saati 17:34 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında büyük bir değişiklik öngörülmüyor. 30 Kasım Pazar, hava bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 7.4°C ile 16.4°C arasında değişecek. 1 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 8.9°C ile 11°C arasında olacak. 2 Aralık Salı hafif çiseleyen yağmurlar görülecek. Sıcaklıklar 6.8°C ile 9.2°C arasında tahmin ediliyor. 3 Aralık Çarşamba hafif çiseleyen yağmurlar devam edecek. Sıcaklık 6.7°C ile 9°C arasında olacak. 4 Aralık Perşembe hava kapalı ve bulutlu. Sıcaklık 6.4°C ile 10.1°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma hava yine kapalı ve bulutlu olacak. Sıcaklık 8.8°C ile 13.5°C arasında tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşulları serin ve yağmurlu olacak. Dışarı çıkarken su geçirmez mont veya şemsiye almak faydalı. Soğuk havaya karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek önemlidir. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu yüzden bu saatlerde kalın giysiler giymeniz önerilir. Yağışlı günlerde yollar kaygan olabilir. Bu nedenle trafikte dikkatli olmak önemlidir.