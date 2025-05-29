HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kocaeli 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 29 Mayıs 2025 Perşembe günü, Kocaeli'de hava kısmen güneşli.

Kocaeli 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında. Gece ise 15°C civarında seyredecek. Bölge genelinde bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor.

Cuma günü, 30 Mayıs 2025'te yer yer sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 23°C, gece ise 14°C civarında olacak. Cumartesi günü, 31 Mayıs 2025'te hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi, yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. Pazar günü, 1 Haziran 2025'te hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İHH'ya başsağlığı diliyorumİletişim Başkanı Fahrettin Altun: "İHH'ya başsağlığı diliyorum
Güney Kore'de uçak kazası paniği!Güney Kore'de uçak kazası paniği!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

Birçok koltuk değişecek… Şifre belli: “Sükûnet ve Enerji!”

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

İstanbul'un en prestijli okullarından... Okul müdüründen beden eğitimi hocasına iğrenç taciz: 'Sert bir şekilde sıktı, bayılmışım'

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Damat kaynana yasak aşkının cezaları belli oldu! Dikkat çeken detay: Kızı şikayetçi olmadı

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Rektör Kemalettin Aydın'dan eylem yapan öğrencilere sert sözler!

Zam talebi Erdoğan'a iletildi, Mehmet Şimşek ile mekanizma kuruldu

Zam talebi Erdoğan'a iletildi, Mehmet Şimşek ile mekanizma kuruldu

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

23 bin işçi greve gitti! Pankartı büyükşehir belediye binasına astılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.