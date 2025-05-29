Kocaeli 29 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıkları 23°C civarında. Gece ise 15°C civarında seyredecek. Bölge genelinde bir-iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor.

Cuma günü, 30 Mayıs 2025'te yer yer sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Sıcaklık gündüz 23°C, gece ise 14°C civarında olacak. Cumartesi günü, 31 Mayıs 2025'te hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi, yer yer sağanakların görülmesi bekleniyor. Pazar günü, 1 Haziran 2025'te hafif yağmur ihtimali var. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece ise 12°C civarında olacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı yaparken yardımcı olacaktır.