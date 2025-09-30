HABER

Kocaeli 30 Eylül Salı Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 30 Eylül 2025 Salı günü hava durumu şöyle olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur görülecek ve sıcaklık 16°C olacak.

Öğle saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık ise 21°C’ye yükselecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 17°C şeklinde devam edecek. Rüzgar sabah güneyden eserek saatte 6 km hızla esecek. Öğle saatlerinde rüzgar kuzeyden saatte 10 km hızla esecek. Akşam saatlerinde rüzgar kuzeydoğudan 7 km hızla esecek. Gece saatlerinde ise doğudan saatte 3 km hızla esmesi bekleniyor. Nem oranı sabah %85, öğle %64, akşam %79 ve gece %92 olacağı tahmin ediliyor.

İlerleyen günlerde belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 1 Ekim Çarşamba günü kısmen güneşli olması öngörülüyor. 2 Ekim Perşembe günü tamamen güneşli bir hava olacak. 3 Ekim Cuma günü hava biraz daha sıcak geçecek. 4 Ekim Cumartesi günü hava daha soğuyacak. 5 Ekim Pazar günü kısmen güneşli olması bekleniyor. 6 Ekim Pazartesi günü hafif yağmur ihtimali var.

Bu dönemde hava koşullarına göre giyinmek önemli bir konudur. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin havaya hazırlıklı olunmalıdır. Hafif yağmur beklentisi olduğu için yanınızda bir şemsiye bulundurmanız iyi bir fikir olabilir. Gün içinde sıcaklıklar artarsa güneş ışınlarından korunmak gerekir. Şapka ve güneş kremi kullanımı önerilmektedir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olmak önemlidir. Rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli davranmak gerekmektedir.

