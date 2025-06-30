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Kocaeli 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları 18°C ile 29°C arasında değişecek.

Kocaeli 30 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Kocaeli'de 30 Haziran Pazartesi günü hava sıcaklıkları 18°C ile 29°C arasında değişecek. Hava güneşli olacak. Bu sıcaklıklar, bölgenin mevsim normallerine yakın seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha sıcak hale gelecek. Sıcaklıklar 16°C ile 35°C arasında değişecek. 1 Temmuz Salı günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Ardından, 2 Temmuz Çarşamba'dan itibaren hava yeniden güneşli olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların 32°C ile 35°C arasında yükselmesi öngörülüyor.

Bu dönemde, yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalıdır. Cilt koruması için güneş kremi sürmek de önemlidir. Bol su içmek, vücudun su dengesini korumaya yardımcı olur. Aşırı sıcak saatlerde, mümkünse kapalı alanlarda kalmak, sıcak çarpması riskini azaltır.

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte hassas grupların daha dikkatli olması gerekmektedir. Yaşlılar ve çocuklar bu grupta yer almaktadır. Yüksek sıcaklıkların elektrik tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Gereksiz elektrikli cihazları kapalı tutmak ve klima kullanımını sınırlamak, enerji tasarrufu sağlar. Bu yaklaşım çevre dostudur.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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