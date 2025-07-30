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Kocaeli 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Kocaeli'de 30 Temmuz Çarşamba 2025 günü hava durumu genellikle güneşli olacak.

Kocaeli 30 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Sıcaklıklar 23°C ile 31°C arasında değişecek. Gün boyunca kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

31 Temmuz Perşembe günü hava, bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 22°C ile 30°C arasında seyredecek. 1 Ağustos Cuma günü zaman zaman bulutlu ve zaman zaman güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 22°C ile 29°C arasında olacak. 2 Ağustos Cumartesi günü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 28°C arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 20°C ile 31°C arasında olacak. Kısa süreli yağışlar da görülecek.

Sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirirken güneşten korunmak önemlidir. Şapka ve güneş kremi kullanmak gerekir. Ayrıca, bol su içerek vücudu nemli tutmak önemlidir. Aşırı sıcaklardan kaçınmalısınız. Yağışlı günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiye kullanmalısınız. Hava koşullarına uygun giyinerek, gerekli önlemleri alarak bu dönemdeki hava şartlarından en iyi şekilde faydalanabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kocaeli
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