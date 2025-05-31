Kocaeli 31 Mayıs 2025 Cumartesi Hava Durumu! Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

Bugün, 31 Mayıs 2025 Cumartesi. Kocaeli'de hava yer yer sağanak yağmurlu. Gündüz sıcaklığı 21°C, gece ise 14°C civarında. Mayıs ayının sonlarına doğru, Kocaeli'de ortalama gündüz sıcaklığı 22°C, gece sıcaklığı ise 15°C'dir.

Önümüzdeki günlerde hava daha sıcak ve güneşli olacak. 1 Haziran Pazar günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C civarında olacak. 2 Haziran Pazartesi günü çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 26°C'ye yükselecek. 3 Haziran Salı günü ise hava sıcaklıkları 29°C'ye ulaşacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olunmalıdır. Ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmak da faydalıdır. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, planlarınızı yaparken size yardımcı olacaktır.