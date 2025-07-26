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Kocaeli Başiskele’de çalılık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde gece saatlerinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangının alevleri geceyi aydınlattı. Çalılık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken alevler havadan görüntülendi.

Kocaeli Başiskele’de çalılık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı

Olay, gece saatlerinde Başiskele ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim alanlarına yakın çalılık bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kocaeli Başiskele’de çalılık alanda çıkan yangın geceyi aydınlattı 1

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan alevler kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken, alevler dronla görüntülendi. Görüntülere, yerleşim alanlarına yakın bölgede yükselen alevler yansıdı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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