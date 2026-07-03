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Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 4 tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan, Beratcan Başboğa'nın (17) hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Olay, dün gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 4 tutuklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan, Beratcan Başboğa'nın (17) hayatını kaybettiği ve 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi. Yolda karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. E.K. ve S.K.’nin tabancayla ateş açtığı Beratcan Başboğa ve Y.B. (20) yaralandı. Kurşunlar bu sırada yoldan geçen M.K.’ye (45) de isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılarda Beratcan Başboğa, kurtarılamadı.

4 TUTUKLAMA

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K., F.K., C.A., Ö.K., E.K. ve Y.A.’yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden S.K., F.K., E.K. ve Ö.K. 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.A. ve Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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