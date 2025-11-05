HABER

Kocaeli'de 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığı çözüldü: Şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 140 bin liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Hakkında 29 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Kasım tarihinde Çayırova ilçesinde 140 bin liralık ziynet eşyası hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayının 5 ayrı suç kaydı bulunan T.K. tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Şüpheli, 4 Kasım'da Çayırova ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

T.K.'nın ayrıca 29 yıl 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ele geçirilen çalıntı ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

05 Kasım 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
