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Kocaeli'de 23 Nisan günü ulaşım ücretsiz olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan'da otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Kocaeli'de 23 Nisan günü ulaşım ücretsiz olacak

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli'de de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. İzmit Milli İrade Meydanı'ndaki etkinliklerde çocukları ağırlayan Büyükşehir, vatandaşların kutlamalara rahat ulaşım sağlamaları ve bayramı coşkuyla kutlamaları için 23 Nisan Çarşamba günü toplu taşıma araçlarını ücretsiz yaptığını duyurdu. Böylece otobüs, raylı sistemler ve deniz ulaşımında uygulanacak ücretsiz seferler sayesinde aileler, çocukları ile birlikte hem büyükşehir belediyesinin etkinliklerine hem de şehir içi gezilere ücretsiz şekilde erişebilecek.

Ulaşım Park'a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen Havalimanı ve Hat 700 hatları ise ücretli şekilde hizmet vermeye devam edecek.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli 23 nisan
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