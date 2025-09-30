Kocaeli'de 4 oto hırsızı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 07 Eylül 2025 tarihinde Derince'de yaşanan oto hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin M.K., M.Y., O.Y. ve Y.A. olduğu tespit edildi. 29 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan M.K., M.Y., O.Y. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecektir" denildi.

