Kocaeli’de 537 öğrenciden dev kaşık oyunu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde öğrenciler eğlenceli bir etkinlikte bir araya geldi.

İzmit Atatürk Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen renkli etkinlikte, 6, 7 ve 8’inci sınıflarda eğitim gören yüzlerce öğrenci aynı anda sahne aldı.

537 ÖĞRENCİ'DEN ERİK DALI

Müzik Öğretmeni Meral Erbil’in rehberliğinde haftalar süren hazırlık sürecinden geçen 537 öğrenci, geleneksel "Erik Dalı Gevrektir" oyun havası eşliğinde hünerlerini sergiledi.

Öğrencilerin koreografide yakaladıkları uyum ve sergiledikleri coşku, okul bahçesini adeta festival alanına dönüştürdü. Etkinliği izlemek için alanı dolduran çok sayıda veli ve öğretmen, geleneksel oyun havasının ritmiyle hep birlikte hareket eden öğrencilerin performansını alkışlayarak destekledi.

Etkinliğin ardından konuşan İzmit Atatürk Ortaokulu Müdürü Ali İlengiz, eğitimin sadece derslerden ibaret olmadığını belirtti. Öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerde aktif rol almasının, onların kişisel gelişimleri açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken İlengiz, organizasyonda emeği geçen başta Müzik Öğretmeni Meral Erbil olmak üzere tüm öğrencilere ve destek veren velilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

