Kocaeli'de 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir araçta yapılan aramada 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kartepe’de bir araçta arama yapıldı.Bugün D-100 Karayolu İstanbul istikametinde durdurulan araçta yapılan aramada 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken, olayla ilişkin bir kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gebze’de düzenlenen operasyonda ise 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 20 gram sentetik kannabinoid, 2 gram metamfetamin ve 45 TL para ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden biri hakkında TCK 191 kapsamında işlem yapılarak serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.B. isimli şüpheli ise adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

(İHA)
