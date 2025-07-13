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Kocaeli'de akılalmaz olay! Aracını park etmek isterken metrelerce yüksekten kanala uçtu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sürücüsünün park etmeye çalıştığı otomobil, yaklaşık 7 metre yükseklikten kanala uçtu. Film sahnesini aratmayan kazada sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'de akılalmaz olay! Aracını park etmek isterken metrelerce yüksekten kanala uçtu
Begüm Özkaynak

Olay, saat 16.00 sıralarında Derince ilçesi Yenikent Mahallesi'ndeki Cendere Mesire Alanı'nın üst kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JN 3811 plakalı Honda marka otomobille mesire alanına gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, aracını park etmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 7 metre yükseklikten Cendere kanalına düştü.

Kocaeli de akılalmaz olay! Aracını park etmek isterken metrelerce yüksekten kanala uçtu 1

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, halatlarla kanala inerek sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralı, yukarı taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla alakalı inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Kocaeli Araç kanal
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