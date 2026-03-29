Kocaeli’de bıçaklanan şahıs dükkana sığındı

Karabaş Mahallesi Belde Sokak’ta dün saat 22.30 sıralarında 24 yaşındaki E.D. ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.D. karnına aldığı iki bıçak darbesiyle yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralı genç, olay yerinin yakınında bulunan tekel bayisine sığınarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan E.D. tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



