Kocaeli'de bir binada daha çatlaklar meydana geldi! Faciadan dönüldü: 2 ay önce...

Kocaeli Gebze'de geçtiğimiz günlerde kolon ve zemininde çatlaklar meydana gelen bina yıkılmış ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bu olay sonrası Gebze'den bir haber daha geldi. 2 katlı bir binada kolonlar çatladı, yapıda kayma meydana geldi. Binadaki kişiler ise tahliye edildi. Geçtiğimiz günlerde Darıca'da 2 bina daha çatlaklar oluşmuştu.

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi 1411 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada kolonlarda çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de tespit edildi.

11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı.

YIKIM KARARI VERİLMİŞ

Riskli yapının yanında bulunan 5 katlı başka bir bina için ise yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı verildiği belirtildi.

07 Kasım 2025
07 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
