Kocaeli'de bir binada daha çatlaklar meydana geldi! Faciadan dönüldü: 2 ay önce...

Edinilen bilgilere göre, İstasyon Mahallesi 1411 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada kolonlarda çatlaklar ve yapıda kayma meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen ekipler incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, binaya daha önce ölçüm cihazı yerleştirildiği de tespit edildi.

11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Binada yaşayan 3 aileden oluşan toplam 11 kişi, güvenlik amacıyla akrabalarının yanına taşındı.

YIKIM KARARI VERİLMİŞ

Riskli yapının yanında bulunan 5 katlı başka bir bina için ise yaklaşık 2 ay önce yıkım kararı verildiği belirtildi.

