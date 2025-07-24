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Kocaeli'de bir haftada 2 terminal hizmete girdi

Gölcük’ün ardından Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali de hizmete girdi. Terminalden ilk sefer Balıkesir’e gerçekleştirildi.

Kocaeli'de bir haftada 2 terminal hizmete girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası ulaşımı daha düzenli ve konforlu hale getirmek amacıyla ilçelere kazandırdığı otobüs terminallerini faaliyete geçirmeye devam ediyor. Gölcük Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin hizmete girmesi ardından Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali de kapılarını yolculara açtı. Karamürsel Terminali’nin ilk seferi ise 00.15’te Balıkesir’e hareket eden otobüs oldu. Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve düzenli bir ulaşım deneyimi sunan terminalde seferler gece boyu devam etti. Şehir içi trafiği rahatlatarak yolcuların konforunu artıracak Karamürsel Şehirlerarası Otobüs Terminali; 12 peron, kırsal hatlar için ise 15 midibüs kapasiteli peronlarla hizmet verecek. Bin 885 metrekare alan üzerine kurulan terminalde yolcular için 56 araçlık misafir otoparkı bulunuyor. Ayrıca terminalde büfeler, restoranlar, bebek bakım odası, mescitler, çay ocağı ve fast food gibi sosyal alanlar vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verecek.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli
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