Kocaeli'de bir haftada 97 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, boğulmaların önüne geçmek için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda mavi bayraklı plajların da aralarında bulunduğu 13 sahil bölgesinde haftanın 7 günü cankurtaranlık hizmeti veriliyor.

Ekipler, 28 Temmuz-3 Ağustos arasında, Cebeci'de 37, Kumcağız'da 30, Kerpe'de 8, Kovanağzı'nda 2, Seyrek'te 4, Sarısu'da 1, Bağırganlı'da 5, Karamürsel'de 3, Darıca'da 7 olmak üzere 97 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Bu sürede 14 vatandaşa da ilk yardım hizmeti sunuldu. Yaz sezonunun başladığı 15 Haziran'dan bu yana cankurtaranlar, sahil bölgelerinde 1199 kişinin hayatını kurtardı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır