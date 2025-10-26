Kocaeli'de bir TIR’da 49 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde bir TIR durduruldu. TIR’ın sürücü kabini ve dorsesinde yapılan aramada; piyasa değeri 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

TEK SEFERDE EN YÜKSEK KAÇAK SİGARA MİKTARI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Operasyonda ele geçirilen 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara, son 5 yıl içerisinde, Kocaeli’de tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olarak kayıtlara geçti.

