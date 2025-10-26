HABER

Kocaeli'de bir TIR’da 49 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli’de polis tarafından düzenlenen operasyonda bir TIR’da piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu ele geçirildi. Ele geçirilen oranın, son 5 yılda kentte tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olduğu belirtildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmit ilçesinde bir TIR durduruldu. TIR’ın sürücü kabini ve dorsesinde yapılan aramada; piyasa değeri 4 milyon TL olan 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara ile 1 kilo 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

TEK SEFERDE EN YÜKSEK KAÇAK SİGARA MİKTARI OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Operasyonda ele geçirilen 49 bin 750 paket bandrolsüz kaçak sigara, son 5 yıl içerisinde, Kocaeli’de tek seferde yakalanan en yüksek kaçak sigara miktarı olarak kayıtlara geçti.

(DHA)

25 Ekim 2025
25 Ekim 2025

Kaynak: DHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
